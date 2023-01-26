UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакер з Нідерландів викрав особисті дані майже всіх австрійців

Фото: хакер з Нідерландів викрав особисті дані багатьох австрійців (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Голландський хакер, заарештований у листопаді, отримав та виставив на продаж повні імена, адреси та дати народження практично всіх жителів Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними поліції, у травні 2020 року хакер виставив дані на продаж на онлайн-форумі, представивши їх як "повне ім'я, стать, повну адресу і дату народження приблизно кожного громадянина" Австрії.

За інформацією поліції, база містила близько дев'яти мільйонів наборів даних. Населення Австрії становить приблизно 9 мільйонів.

Хакер також виставив на продаж "схожі набори даних" з Італії, Нідерландів та Колумбії, повідомила австрійська поліція, додавши, що вони не мають додаткових подробиць.

Раніше ми писали, що іранські хакери зламали мережу неназваної федеральної урядової агенції Сполучених штатів Америки та викрали паролі в мережі, встановивши програмне забезпечення для генерації криптовалюти.

Також раніше повідомлялося, що австралійська поліція звинуватила російських хакерів у масштабній кібератаці .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
КібератакаАвстрія