Хакер з Нідерландів викрав особисті дані майже всіх австрійців

За даними поліції, у травні 2020 року хакер виставив дані на продаж на онлайн-форумі, представивши їх як "повне ім'я, стать, повну адресу і дату народження приблизно кожного громадянина" Австрії.

За інформацією поліції, база містила близько дев'яти мільйонів наборів даних. Населення Австрії становить приблизно 9 мільйонів.

Хакер також виставив на продаж "схожі набори даних" з Італії, Нідерландів та Колумбії, повідомила австрійська поліція, додавши, що вони не мають додаткових подробиць.

Раніше ми писали, що іранські хакери зламали мережу неназваної федеральної урядової агенції Сполучених штатів Америки та викрали паролі в мережі, встановивши програмне забезпечення для генерації криптовалюти.

Також раніше повідомлялося, що австралійська поліція звинуватила російських хакерів у масштабній кібератаці .

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