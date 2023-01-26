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Хакер из Нидерландов похитил личные данные почти всех австрийцев

Фото: хакер из Нидерландов похитил личные данные почти всех австрийцев (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Голландский хакер, арестованный в ноябре, получил и выставил на продажу полные имена, адреса и даты рождения практически всех жителей Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, в мае 2020 года хакер выставил данные на продажу на онлайн-форуме, представив их как "полное имя, пол, полный адрес и дату рождения предположительно каждого гражданина" Австрии.

По информации полиции, база содержала около девяти миллионов наборов данных. Население Австрии составляет примерно 9 миллионов человек.

Хакер также выставил на продажу "похожие наборы данных" из Италии, Нидерландов и Колумбии, сообщила австрийская полиция, добавив, что у них нет дополнительных подробностей.

Ранее мы писали, что иранские хакеры взломали сеть неназванного федерального правительственного агентства Соединенных штатов Америки и похитили пароли в сети, установив программное обеспечение для генерации криптовалюты.

Также ранее сообщалось, что австралийская полиция обвинила российских хакеров в масштабной кибератаке.

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