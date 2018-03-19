Хачериди не соответствует всем требованиям, - Хацкевич

Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал напряженную ситуацию между защитником Евгением Хачериди и клубом. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

"Хачериди не отстранен от тренировок с первой командой. Последние три дня он занимался с тренером по физподготовке, чтобы лучше подготовиться к матчам сборной Украины, поскольку то состояние, в котором он находится - как функциональный, так и психологический - меня не устраивает. Для того , чтобы он находился хотя бы в лучшем функциональном состоянии, то занимался по индивидуальной программе. После возвращения из сборной будем смотреть", - сказал наставник киевлян.

Ранее Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходить на замену в решающем матче Лиги Европы против итальянского "Лацио". Согласно сообщениям СМИ, в результате тренер отстранил игрока от тренировок с первой командой "Динамо".

Сам Хачериди заверил, что не отказывался выходить на замену в матче с римским клубом.

"Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает", - сказал защитник.

Игрок остался вне заявки на матч 24 тура чемпионата Украины против "Ворсклы" (4:0).

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Отметим, контракт Хачериди с киевским клубом заканчивается летом.