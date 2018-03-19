Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Хачериди не соответствует всем требованиям, - Хацкевич

НовостиСпорт    19.03.2018 - 10:05
Фото: Евгений Хачериди (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: Евгений Хачериди (facebook.com/fcdynamoua)

Тренера "Динамо" не устраивает состояние игрока

Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал напряженную ситуацию между защитником Евгением Хачериди и клубом. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

"Хачериди не отстранен от тренировок с первой командой. Последние три дня он занимался с тренером по физподготовке, чтобы лучше подготовиться к матчам сборной Украины, поскольку то состояние, в котором он находится - как функциональный, так и психологический - меня не устраивает. Для того , чтобы он находился хотя бы в лучшем функциональном состоянии, то занимался по индивидуальной программе. После возвращения из сборной будем смотреть", - сказал наставник киевлян.

Ранее Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходить на замену в решающем матче Лиги Европы против итальянского "Лацио". Согласно сообщениям СМИ, в результате тренер отстранил игрока от тренировок с первой командой "Динамо". 

Сам Хачериди заверил, что не отказывался выходить на замену в матче с римским клубом.

"Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает", - сказал защитник.

Игрок остался вне заявки на матч 24 тура чемпионата Украины против "Ворсклы" (4:0).

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Отметим, контракт Хачериди с киевским клубом заканчивается летом.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Динамо" проиграло "Лацио" и покинуло Лигу Европы Вингер "Динамо" Цыганков назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
Теги: Динамо, тренировки, Александр Хацкевич
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top