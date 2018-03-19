Хачеріді не відповідає всім вимогам, - Хацкевич

Головний тренер київського "Динамо" прокоментував напружену ситуацію між захисником Євгеном Хачеріді і клубом. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

"Хачеріді не відсторонений від тренувань із першою командою. Останні три дні він займався з тренером із фізпідготовки, щоб краще підготуватися до матчів збірної України, оскільки той стан, в якому він перебуває - як функціональний, так і психологічний - мене не влаштовує. Для того, щоб він перебував хоча б у кращому функціональному стані, то займався за індивідуальною програмою. Після повернення зі збірної будемо дивитися", - сказав наставник киян.

Раніше Хацкевич заявив, що Хачеріді відмовився виходити на заміну у вирішальному матчі Ліги Європи проти італійського "Лаціо". Згідно з повідомленнями ЗМІ, в результаті тренер усунув гравця від тренувань з першою командою "Динамо".

Сам Хачеріді запевнив, що не відмовлявся виходити на заміну в матчі з римським клубом.

"Коли я почув цю заяву головного тренера, що я відмовився виходити на цій позиції, мені було по-людськи дуже прикро і неприємно. Я не зрозумію, навіщо Олександр Хацкевич це робить", - сказав захисник.

Гравець залишився поза заявкою на матч 24 туру чемпіонату України проти "Ворскли" (4:0).

У нинішньому сезоні 30-річний захисник провів 26 матчів і забив 1 гол. Зазначимо, контракт Хачеріді з київським клубом закінчується влітку.