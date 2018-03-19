Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Хачеріді не відповідає всім вимогам, - Хацкевич

НовиниСпорт    19.03.2018 - 10:05
Фото: Євген Хачеріді (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: Євген Хачеріді (facebook.com/fcdynamoua)

Тренера "Динамо" не влаштовує стан гравця

Головний тренер київського "Динамо" прокоментував напружену ситуацію між захисником Євгеном Хачеріді і клубом. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

"Хачеріді не відсторонений від тренувань із першою командою. Останні три дні він займався з тренером із фізпідготовки, щоб краще підготуватися до матчів збірної України, оскільки той стан, в якому він перебуває - як функціональний, так і психологічний - мене не влаштовує. Для того, щоб він перебував хоча б у кращому функціональному стані, то займався за індивідуальною програмою. Після повернення зі збірної будемо дивитися", - сказав наставник киян.

Раніше Хацкевич заявив, що Хачеріді відмовився виходити на заміну у вирішальному матчі Ліги Європи проти італійського "Лаціо". Згідно з повідомленнями ЗМІ, в результаті тренер усунув гравця від тренувань з першою командою "Динамо".

Сам Хачеріді запевнив, що не відмовлявся виходити на заміну в матчі з римським клубом.

"Коли я почув цю заяву головного тренера, що я відмовився виходити на цій позиції, мені було по-людськи дуже прикро і неприємно. Я не зрозумію, навіщо Олександр Хацкевич це робить", - сказав захисник.

Гравець залишився поза заявкою на матч 24 туру чемпіонату України проти "Ворскли" (4:0).

У нинішньому сезоні 30-річний захисник провів 26 матчів і забив 1 гол. Зазначимо, контракт Хачеріді з київським клубом закінчується влітку.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Динамо" програло "Лаціо" і покинуло Лігу Європи Вінгер "Динамо" Циганков названий кращим гравцем тижня в Лізі Європи
Теги: Динамо, тренировки, Олександр Хацкевич
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top