На хабарі в Дніпропетровській області викрили очільника та секретаря міської ради

Що встановило слідство

Працівники ДБР затримали голову однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря ради. Вони вимагали 30 тис. доларів США хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв. м. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

"За ці гроші посадовці обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру", - йдеться в повідомленні.

Під час передачі грошей обох посадовців і було затримано.

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Фото: Затримання (https://www.facebook.com/dbr.gov.ua)