На взятке в Днепропетровской области разоблачили главу и секретаря городского совета

Что установило следствие

Сотрудники ДБР задержали председателя одного из городских советов Днепропетровской области и секретаря совета. Они требовали 30 тыс. долларов США взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев.

На территории общины еще с 90-х годов стоял недострой школы площадью 4,5 тыс. кв. м. Предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы там можно было обустроить переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.

"За эти деньги чиновники обещали вынести вопрос на голосование сессии и в дальнейшем повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера", - говорится в сообщении.

Во время передачи денег оба чиновника и были задержаны.

Задержанным доложено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Фото: Задержание (https://www.facebook.com/dbr.gov.ua)