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Хабар від Путіна? Лукашенко отримає від Москви великий кредит

Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

РФ виділила Білорусі кредит у розмірі 105 млрд російських рублів. Ці кошти спрямують на так звані "імпортозамінюючі проекти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Підписано міжурядову угоду про виділення Білорусі кредиту на суму 105 млрд російських рублів на імпортозамінюючі проекти. Відповідний документ підписали сьогодні (у середу - ред.) керівники міністерств фінансів Білорусі та Росії", - йдеться у повідомленні.

РосЗМІ зазначають, що в рамках підписаної угоди "імпортозамінюючі коопераційні проекти" будуть реалізовуватися на території Білорусі.

"Наразі обома сторонами вже підтверджено готовність до початку фінансування 12 проектів", - додають в повідомленні.

Примітно, що це відбувається на тлі повідомлень про те, що ЄС може представити новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, у зв'язку з війною проти України, вже наприкінці цього місяця.

Зазначимо, що прямої участі РБ у російській війні проти України встановлено так і не було, втім білоруський диктатор Олександр Лукашенко надав територію своєї країни військам РФ, аби ті розпочали вторгнення в північні регіони України.

Наразі ж росіяни продовжують атакувати українців ракетами, зокрема і з території РБ.

Додамо, що світова спільнота не раз зверталася до білоруського режиму із попереджувальними закликами. Так, раніше глави МЗС країн G7 закликали Лукашенка припинити втягувати свою країну у війну проти України.

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Олександр ЛукашенкоВійна Росії проти України