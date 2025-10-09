Хабар у 3,5 млн доларів за закриття справи НАБУ: на корупції викрили прокурора ОГП

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.

Як встановило розслідування, адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

"Згідно з розробленим планом особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди збільшився - з 2 000 000 до 3 500 000 доларів США", - розповіли у відомстві.

У САП додали, що на момент викриття злочину прокурор та адвокати отримали від підозрюваного частину коштів у розмірі 200 000 доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Фото: антикорупційні органи викрили прокурора ОГП та адвокатів (t.me/sap_gov_ua)