Хабар у 3,5 млн доларів за закриття справи НАБУ: на корупції викрили прокурора ОГП

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання 3 500 000 доларів США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ", - йдеться у повідомленні.
Кошти нібито мали передаватись прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення відповідного рішення.
Як встановило розслідування, адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.
"Згідно з розробленим планом особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди збільшився - з 2 000 000 до 3 500 000 доларів США", - розповіли у відомстві.
У САП додали, що на момент викриття злочину прокурор та адвокати отримали від підозрюваного частину коштів у розмірі 200 000 доларів США.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.
Попередня правова кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
Фото: антикорупційні органи викрили прокурора ОГП та адвокатів (t.me/sap_gov_ua)
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.
На хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Нацгвардії.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова.