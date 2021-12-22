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ХАБ ФИВТ, созданный на базе КПИ и "Развитие IT образования" начал работу в тестовом режиме

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Киев, Среда 22 декабря 2021 21:27
ХАБ ФИВТ, созданный на базе КПИ и "Развитие IT образования" начал работу в тестовом режиме Фото: ХАБ ФИВТ, созданный на базе КПИ, начал работу в тестовом режиме (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В ХАБе ФИВТ, созданном на базе КПИ им. Сикорского, состоялась встреча с партнерами проекта, на которой было объявлено о старте работы Хаба в тестовом режиме.

Об этом сообщается на сайте общественной организации "Развитие IT образования".

"Проект ХАБ ФИВТ для нашей организации сейчас флагманский. За этот год было сделано много работы, многое еще предстоит. Но главное - мы открываем свои двери для компаний-партнеров. Уже в следующем году студенты КПИ смогут работать над реальными проектами вместе с менторами из IT-компаний, получая практические навыки, и реализовывать новые идеи без отрыва от учебы. Теперь для этого будут все необходимые условия", - отметил предприниматель и сооснователь ОО "Развитие IT образования" Анатолий Бойко.

Он также добавил, что ХАБ ФИВТ - первый для Украины подобный образовательный проект, в котором представители бизнеса, студенты и преподаватели могут взаимодействовать на практике и создавать реальные продукты.

"Такие проекты - важная составляющая будущего украинской IT-сферы. Прямое сотрудничество между IT-компаниями, студентами и ВУЗами позволит формировать для рынка именно тех специалистов, в которых нуждается наша технологическая отрасль. Уверен, что этот проект будет успешно развиваться и масштабироваться, а также станет примером для других ВУЗов по всей стране", - подчеркнул заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков.

На базе хаба планируется проведение лекций, воркшопов, конференций и хакатонов для студентов IT-специальностей, а также организация лабораторий, в которых студенты будут работать вместе с менторами из украинских ІТ-компаний.

"Весь этот проект начался с ректора Национального технического университета Украины "КПИ им. Сикорского" Михаила Згуровского. Он с самого начала поверил в идею создания Хаба, выделил нам большое помещение на территории университета, где можно было реализовать все задуманное. Кроме того, к нашей цели подключились меценаты-выпускники КПИ, которые активно помогают в решении нашей амбициозной задачи. Благодаря совместным действиям и усилиям всех участников процесса, мы сегодня готовы объявить о запуске Хаба в тестовом режиме", - подытожил декан Факультета информатики и вычислительной техники Сергей Теленик.

ХАБ ФИВТ, созданный на базе КПИ и &quot;Развитие IT образования&quot; начал работу в тестовом режиме

Александр Борняков и Анатолий Бойко (фото: пресс-служба)

Напомним, что "Развитие IT образования" - это общественная организация выпускников ФИВТ, которое ставит перед собой целью развитие технологической инфраструктуры и IT-нетворка в Украине для уменьшения оттока студентов IT-специальностей за границу.

Среди проектов организации - создание на базе КПИ Хаба ФИВТ, Интеллектуального Роботодрома и Смарт-парка. Партнерами “Развитие IT образования” выступают крупные украинские IT-компании, среди которых Genesis, Netcracker, DataArt, Luxoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco и другие.

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