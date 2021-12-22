ХАБ ФИВТ, созданный на базе КПИ и "Развитие IT образования" начал работу в тестовом режиме

В ХАБе ФИВТ, созданном на базе КПИ им. Сикорского, состоялась встреча с партнерами проекта, на которой было объявлено о старте работы Хаба в тестовом режиме.

"Проект ХАБ ФИВТ для нашей организации сейчас флагманский. За этот год было сделано много работы, многое еще предстоит. Но главное - мы открываем свои двери для компаний-партнеров. Уже в следующем году студенты КПИ смогут работать над реальными проектами вместе с менторами из IT-компаний, получая практические навыки, и реализовывать новые идеи без отрыва от учебы. Теперь для этого будут все необходимые условия", - отметил предприниматель и сооснователь ОО "Развитие IT образования" Анатолий Бойко.

Он также добавил, что ХАБ ФИВТ - первый для Украины подобный образовательный проект, в котором представители бизнеса, студенты и преподаватели могут взаимодействовать на практике и создавать реальные продукты.

"Такие проекты - важная составляющая будущего украинской IT-сферы. Прямое сотрудничество между IT-компаниями, студентами и ВУЗами позволит формировать для рынка именно тех специалистов, в которых нуждается наша технологическая отрасль. Уверен, что этот проект будет успешно развиваться и масштабироваться, а также станет примером для других ВУЗов по всей стране", - подчеркнул заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-сферы Александр Борняков.

На базе хаба планируется проведение лекций, воркшопов, конференций и хакатонов для студентов IT-специальностей, а также организация лабораторий, в которых студенты будут работать вместе с менторами из украинских ІТ-компаний.

"Весь этот проект начался с ректора Национального технического университета Украины "КПИ им. Сикорского" Михаила Згуровского. Он с самого начала поверил в идею создания Хаба, выделил нам большое помещение на территории университета, где можно было реализовать все задуманное. Кроме того, к нашей цели подключились меценаты-выпускники КПИ, которые активно помогают в решении нашей амбициозной задачи. Благодаря совместным действиям и усилиям всех участников процесса, мы сегодня готовы объявить о запуске Хаба в тестовом режиме", - подытожил декан Факультета информатики и вычислительной техники Сергей Теленик.

Александр Борняков и Анатолий Бойко (фото: пресс-служба)

Напомним, что "Развитие IT образования" - это общественная организация выпускников ФИВТ, которое ставит перед собой целью развитие технологической инфраструктуры и IT-нетворка в Украине для уменьшения оттока студентов IT-специальностей за границу.

Среди проектов организации - создание на базе КПИ Хаба ФИВТ, Интеллектуального Роботодрома и Смарт-парка. Партнерами “Развитие IT образования” выступают крупные украинские IT-компании, среди которых Genesis, Netcracker, DataArt, Luxoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco и другие.