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ХАБ ФІОТ, створений на базі КПІ та "Розвиток IT освіти", розпочав роботу у тестовому режимі

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Києва, Середа 22 грудня 2021 21:27
ХАБ ФІОТ, створений на базі КПІ та "Розвиток IT освіти", розпочав роботу у тестовому режимі Фото: ХАБ ФІОТ, створений на базі КПІ, розпочав роботу у тестовому режимі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У ХАБі ФІОТ, створеному на базі КПІ ім. Сікорського, відбулася зустріч із партнерами проекту, де було оголошено про старт роботи Хаба у тестовому режимі.

Про це повідомляється на сайті громадської організації "Розвиток IT освіти".

"Проект ХАБ ФІОТ для нашої організації зараз є флагманським. За цей рік було зроблено багато роботи, багато чого ще чекає попереду. Проте головне - ми відчиняємо свої двері для компаній-партнерів. Вже наступного року студенти КПІ зможуть працювати над своїми проєктами разом із менторами з IT-компаній, отримуючи практичні навички, та реалізовувати нові ідеї. Тепер для цього будуть усі необхідні умови", - наголосив підприємець та співзасновник ГО "Розвиток IT освіти" Анатолій Бойко.

Він також додав, що ХАБ ФІОТ - перший для України подібний освітній проєкт, у якому представники бізнесу, студенти та викладачі можуть взаємодіяти на практиці та створювати реальні продукти.

"Такі проекти - важлива складова майбутнього української IT-сфери. Пряма співпраця між IT-компаніями, студентами та ВНЗ дозволить готувати для ринку саме тих фахівців, яких потребує наша технологічна галузь. Упевнений, що цей проєкт успішно розвиватиметься та масштабуватиметься, а також стане прикладом для інших навчальних закладів по всій країні", - наголосив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT-сфери Олександр Борняков.

На базі Хаба ФІОТ планується проведення лекцій, воркшопів, конференцій та хакатонів для студентів IT-спеціальностей, а також організація лабораторій, у яких студенти працюватимуть разом із менторами з українських ІТ-компаній.

"Весь цей проект розпочався з ректора Національного технічного університету України "КПІ ім. Сікорського” Михайла Згуровського. Він від початку повірив у ідею створення Хабу, виділив нам велике приміщення на території університету, де можна реалізувати все задумане. Крім того, до нашої мети приєдналися меценати-випускники КПІ, які активно допомагають у вирішенні нашого амбітного завдання. Завдяки спільним діям та зусиллям усіх учасників процесу, ми сьогодні готові оголосити про запуск Хаба у тестовому режимі", - підсумував декан Факультету інформатики та обчислювальної техніки Сергій Теленік.

ХАБ ФІОТ, створений на базі КПІ та &quot;Розвиток IT освіти&quot;, розпочав роботу у тестовому режимі

Олесандр Борняков та Анатолій Бойко (фото: пресс-служба)

Нагадаємо, що "Розвиток IT освіти" - громадська організація випускників ФІОТ, яка має на меті розвиток технологічної інфраструктури та IT-нетворку в Україні для зменшення відтоку студентів IT-спеціальностей за кордон.

Серед проектів організації - створення на базі КПІ Хаба ФІОТ, Інтелектуального Роботодрому та Смарт-парку. Партнерами ГО "Розвиток IT освіти" є великі українські IT-компанії, серед яких Genesis, Netcracker, Netcracker, DataArt, Luxoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco та інші.

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