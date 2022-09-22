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Хаб ФІОТ перезапускає свою роботу в онлайн та офлайн форматах, – ГО "Розвиток ІТ освіти"

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Четвер 22 вересня 2022 17:42

Хаб ФІОТ за підтримки партнерів відновлює свою роботу в онлайн та офлайн форматі. Про це йдеться у відеоролику, опублікованому на сайті громадської організації "Розвиток ІТ освіти". Перезапуск роботи Хабу став результатом спільних зусиль українських меценатів, ІТ-компаній, команди Факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Сікорського за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Хаб ФІОТ перезапускає свою роботу в онлайн та офлайн форматах, – ГО &quot;Розвиток ІТ освіти&quot;

"У ці складні місяці, які ми пережили, налагодження роботи в Хабі та планування майбутнього, будівництво рободрому, розвитку науки та робототехніки країни не зупинялося. Від наших партнерів ми продовжували отримувати всі заплановані ресурси: меблі, матеріали, техніку та багато іншого", – зазначила заступниця декана ФІОТ КПІ ім. Сікорського та координаторка напряму "Хаб ФІОТ" Олена Халус.

Вона також додала, що робота Хабу здійснюватиметься з урахуванням військових реалій, у яких перебуває наша країна. Тому на території корпусу облаштовано безпечне сховище на випадок повітряної тривоги.

"Одне із завдань Мінцифри – перетворити Україну на найбільший ІТ-хаб у Європі та стати успішною ІТ-нацією. У нас для цього є все, зокрема дуже талановиті люди. Такі проєкти як Хаб ФІОТ допомагають нам продовжувати розвиватися і доводити всьому світу, що українці – найкращі", – заявила керівниця експертної групи із залучення інвестицій та лід освітніх проєктів Мінцифри Діана Ракус.

Планується, що в приміщеннi Хабу студенти, викладачі, а також представники українських технологічних компаній найближчим часом розпочнуть проведення різноманітних навчальних заходів та лекцій.

"Як випускник ФІОТ КПІ, я розумію необхідність отримання студентами практичного досвіду у поєднанні з навчанням, а як представник бізнесу – наскільки сьогодні важливо інвестувати в інфраструктуру для студентів, задля майбутнього нашої країни", – підсумував підприємець і меценат, співзасновник громадської організації "Розвиток ІТ освіти" Анатолій Бойко.

Перезапуск Хабу ФІОТ підтримали численні українські компанії-партнери проєкту, серед яких Netcracker, Genesis, Група компаній Tolk, DataArt, Infopulse, GlobalLogic, USF, CISCO, EPAM, LeverX та Novikova Agency.

Нагадаємо, що громадську організацію "Розвиток IT-освіти" було створено у квітні 2021 року. Головна мета організації – це сталий розвиток IT-освіти в Україні через створення найкращих умов для здобуття високоякісної та практичної освіти в Україні, ефективної моделі взаємодії викладачів, студентів та бізнесу, впровадження інноваційної моделі розвитку університетів та їхніх підрозділів, а також зменшення відтоку талановитих студентів за кордон.

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