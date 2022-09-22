Хаб ФИВТ перезапускает свою работу в онлайн и офлайн форматах, – ОО “Развитие ІТ образования”

Хаб ФИВТ при поддержке партнеров возобновляет свою работу в онлайн и офлайн формате. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на сайте общественной организации “Развитие ІТ образования”. Перезапуск работы Хаба стал результатом совместных усилий украинских меценатов, ІТ-компаний, команды Факультета информатики и вычислительной техники КПИ им. Сикорского при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

“В эти сложные месяцы, которые мы пережили, налаживание работы в Хабе и планирование будущего, строительство рободрома, развития науки и робототехники страны не останавливалось. От наших партнером мы продолжали получать все запланированные ресурсы: мебель, материалы, технику и многое другое”, – отметила заместитель декана ФИВТ КПИ им. Сикорского и координатор направления “Хаб ФИВТ” Елена Халус.

Она также добавила, что работа Хаба будет осуществляться с учетом военных реалий, в которых находится наша страна. Поэтому на территории корпуса обустроено безопасное убежище на случай воздушной тревоги.

“Одна из задач Минцифры – превратить Украину в самый большой IТ-хаб в Европе и стать успешной IТ-нацией. У нас для этого есть все, в том числе очень талантливые люди. Такие проекты как Хаб ФИВТ помогают нам продолжать развиваться и доказывать всему миру, что украинцы – лучшие”, – заявила руководитель экспертной группы по привлечению инвестиций и лид образовательных проектов Минцифры Диана Ракус.

Планируется, что в помещении Хаба студенты, преподаватели, а также представители украинских технологических компаний в ближайшее время начнут проведение различных обучающих мероприятий и лекций.

“Как выпускник ФИВТ КПИ, я понимаю, как важно для студентов получать практический опыт совместно с обучением, а как представитель бизнеса – насколько сегодня важно инвестировать в студентов для обеспечения будущего нашей страны”, – подытожил предприниматель и меценат, сооснователь общественной организации “Развитие IT образования” Анатолий Бойко.

Перезапуск Хаба ФИВТ поддержали многочисленные украинские компании-партнеры проекта, среди которых Netcracker, Genesis, Группа компаний Tolk, DataArt, Infopulse, GlobalLogic, USF, CISCO, EPAM, LeverX и Novikova Agency.

Напомним, что общественная организация "Развитие IT-образования" была создана в апреле 2021 года. Главная цель организации – это устойчивое развитие IT-образования в Украине через создание лучших условий для получения высококачественного и практического образования в Украине, эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрения инновационной модели развития университетов и их подразделений, а также уменьшения оттока талантливых студентов границу.