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"Х#й вам, а не Мариуполь": в мэрии ответили на ультиматум России сдать город

Фото: в мэрии Мариуполя ответили на ультиматум российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэрия Мариуполя ответила отказом на ультиматум российских оккупантов сдать город. Сотрудники горсовета также отказались перейти на сторону России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Он добавил, что на ответ захватчики дали время до утра 21 марта.

"И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х#й вам, а не Мариуполь", - добавил Андрющенко.

Напомним, накануне на ультиматум России о сдаче Мариуполя ответила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что город никто сдавать не будет и призвала захватчиков открыть гуманитарный коридор для спасения жителей.

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