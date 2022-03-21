"Х#й вам, а не Мариуполь": в мэрии ответили на ультиматум России сдать город

Мэрия Мариуполя ответила отказом на ультиматум российских оккупантов сдать город. Сотрудники горсовета также отказались перейти на сторону России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х#й вам, а не Мариуполь", - добавил Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Он добавил, что на ответ захватчики дали время до утра 21 марта.

Напомним, накануне на ультиматум России о сдаче Мариуполя ответила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что город никто сдавать не будет и призвала захватчиков открыть гуманитарный коридор для спасения жителей.

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