H&M приостанавливает размещение новых заказов в Мьянме из-за насилия в стране

По данным ООН, на прошлой неделе, полиция и военные убили более 50 человек, чтобы подавить ежедневные демонстрации и забастовки против военного переворота, совершенного 1 февраля.

H&M имеет около 45 прямых поставщиков в Мьянме, и уже семь лет осуществляет поставки.

"Хотя мы воздерживаемся от каких-либо немедленных действий в отношении нашего долгосрочного присутствия в стране, на данный момент мы приостановили размещение новых заказов у наших поставщиков", - сообщил Серкан Танка, региональный менеджер в Мьянме.

По его словам, это связано с практическими трудностями и непредсказуемой ситуацией, ограничивающей нашу способность работать в стране, включая проблемы, связанные с производством и инфраструктурой, импортом сырья и транспортировкой готовой продукции.

По словам очевидцев, в понедельник в Мьянме в результате огнестрельных ранений головы были убиты два протестующих, в то время как магазины, фабрики и банки были закрыты в главном городе Янгон.