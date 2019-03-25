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Гвоздик завершив підготовку і відправився на бій з Нгумбу

Новини » Спорт    25.03.2019 - 08:34
Гвоздик завершив підготовку і відправився на бій з Нгумбу
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Українець вилетів до Філадельфії

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 KO) завершив підготовку і вилетів на бій з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO). Про це в Instagram повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

Гвоздик захищатиме свій титул 30 березня. Поєдинок відбудеться в Філадельфії. Для Нгумбу це буде перший титульний бій в кар'єрі. Зараз француз займає 8 місце в рейтингу WBC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team @alex_gvozdyk on the way for #fight #week @teddy_atlas @algirdas_13 #klimasmanagement

A post shared by Egis Klimas (@klimasmanagement) on

Українець завоював титул в грудні минулого року, нокаутувавши Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hard work is done, ready to go! #gvozdyk #teamgvozdyk #venum

A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on

Нагадаємо, після добровільного захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрітися з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

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