Гвоздик может провести промежуточный бой перед титульным

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) может провести промежуточный поединок перед боем за полноценный пояс. Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, передает BoxingScene.

"Я против того, чтобы парень сидел и ждал своего часа. У нас есть телеканал ESPN, у нас есть свободные даты, есть возможность включить парня в отличные шоу. Гвоздик не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Хочу, чтобы мои бойцы имели возможность боксировать часто, не менее трех раз в год", - сказал Арум.

Соперником Гвоздика должен стать победитель боя Адонис Стивенсон – Баду Джек, который состоится в мае.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).