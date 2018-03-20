Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Гвоздик может провести промежуточный бой перед титульным

НовостиСпорт    20.03.2018 - 08:28
Фото: Александр Гвоздик (klitschko-brothers.com)
Фото: Александр Гвоздик (klitschko-brothers.com)

Промоутер против того, чтобы украинец ждал шанса целый год

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) может провести промежуточный поединок перед боем за полноценный пояс. Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, передает BoxingScene.

"Я против того, чтобы парень сидел и ждал своего часа. У нас есть телеканал ESPN, у нас есть свободные даты, есть возможность включить парня в отличные шоу. Гвоздик не будет сидеть целый год без дела и ждать своего шанса. Хочу, чтобы мои бойцы имели возможность боксировать часто, не менее трех раз в год", - сказал Арум.

Соперником Гвоздика должен стать победитель боя Адонис Стивенсон – Баду Джек, который состоится в мае.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Гвоздик - Амар: видео и обзор боя Ломаченко начал подготовку к бою против Линареса
Теги: бой, Александр Гвоздик, Бокс
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top