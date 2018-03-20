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Гвоздик може провести проміжний бій перед титульним

НовиниСпорт    20.03.2018 - 08:28
Фото: Олександр Гвоздик (klitschko-brothers.com)
Фото: Олександр Гвоздик (klitschko-brothers.com)

Промоутер проти того, щоб українець чекав шансу цілий рік

Тимчасовий чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) може провести проміжний поєдинок перед боєм за повноцінний пояс. Про це заявив промоутер українця Боб Арум, передає BoxingScene.

"Я проти того, щоб хлопець сидів і чекав свого часу. У нас є телеканал ESPN, у нас є вільні дати, є можливість включити хлопця в відмінні шоу. Гвоздик не сидітиме цілий рік без діла і чекати свого шансу. Хочу, щоб мої бійці мали можливість боксувати часто, не менше трьох разів на рік", - сказав Арум.

Суперником Гвоздика повинен стати переможець бою Адоніс Стівенсон - Баду Джек, який відбудеться в травні.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик завоював титул тимчасового чемпіона світу WBC в напівважкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО).

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Теги: бой, Олександр Гвоздик, Бокс
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