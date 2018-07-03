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Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира WBC против Стивенсона

НовостиСпорт    03.07.2018 - 10:20
Фото: Александр Гвоздик (toprank.com)
Фото: Александр Гвоздик (toprank.com)

Поединок запланирован на 3 ноября в Канаде

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) проведет встречу с полноценным обладателем титула Адонисом Стиенсоном (29-1-1, 24 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Накануне состоялись промоутерские торги по бою, которые выиграла команда Стивенсона, решившая провести его у себя на родине. Планируется, что бой состоится в Канаде 3 ноября 2018 года.

Ранее промоутер украинца Боб Арум сообщал, что встречу могут организовать в Киеве, однако промоутерские торги дали несколько иной результат.

Кроме того, стало известно, что 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальные отойдут команде Гвоздика.

В последний раз Стивенсон выходил на ринг 19 мая, победив решением судей Баду Джека.

Напомним, Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

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Теги публикации: Александр Гвоздик, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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