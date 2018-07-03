Гвоздик проведе бій за титул чемпіона світу WBC проти Стівенсона

Поєдинок запланований на 3 листопада в Канаді

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) проведе зустріч з повноцінним володарем титулу Адонісом Стіенсоном (29-1-1, 24 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Напередодні відбулися промоутерські торги щодо бою, які виграла команда Стівенсона, яка вирішила провести його у себе на батьківщині. Планується, що бій відбудеться в Канаді 3 листопада 2018 року.

Раніше промоутер українця Боб Арум повідомляв, що зустріч можуть організувати в Києві, проте промоутерські торги дали дещо інший результат.

Крім того, стало відомо, що 65% гонорару дістануться Адоніса Стівенсона, решта відійде команді Гвоздика.

Востаннє Стівенсон виходив на ринг 19 травня, перемігши рішенням суддів Баду Джека.

Нагадаємо, Гвоздик завоював титул тимчасового чемпіона світу WBC в напівважкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО).