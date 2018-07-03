Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.27
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.32
Межбанк BID 26.27
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Гвоздик проведе бій за титул чемпіона світу WBC проти Стівенсона

НовиниСпорт    03.07.2018 - 10:20
Фото: Олександр Гвоздик (toprank.com)
Фото: Олександр Гвоздик (toprank.com)

Поєдинок запланований на 3 листопада в Канаді

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) проведе зустріч з повноцінним володарем титулу Адонісом Стіенсоном (29-1-1, 24 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Напередодні відбулися промоутерські торги щодо бою, які виграла команда Стівенсона, яка вирішила провести його у себе на батьківщині. Планується, що бій відбудеться в Канаді 3 листопада 2018 року.

Раніше промоутер українця Боб Арум повідомляв, що зустріч можуть організувати в Києві, проте промоутерські торги дали дещо інший результат.

Крім того, стало відомо, що 65% гонорару дістануться Адоніса Стівенсона, решта відійде команді Гвоздика.

Востаннє Стівенсон виходив на ринг 19 травня, перемігши рішенням суддів Баду Джека.

Нагадаємо, Гвоздик завоював титул тимчасового чемпіона світу WBC в напівважкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО).

Усик битиметься з Гассіевим 21 липня в Москві Непереможний український боксер Далакян захистив титул чемпіона світу WBA
Теги публікації: Олександр Гвоздик, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся