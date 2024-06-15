На порозі титулу. Найяскравіші нокаути Гвоздика в кар'єрі: відео

15 червня відбудеться чемпіонський поєдинок Олександра Гвоздика проти Девіда Бенавідеса за океаном. Саме в ніч проти неділі з'ясується володар титулу тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Український боксер востаннє виходив на ринг у 2019 році та після перерви у понад 3 роки все ж таки повернувся у професіональний спорт. Друга спроба для Гвоздика стала ще одним поштовхом, адже після цього боксеру вдалося піднятися на другу сходинку рейтингу претендентів на пояс WBC. Як наслідок, випала нагода поборотися за чемпіонський титул.

Найяскравіші нокаути Олександра Гвоздика

Поєдинок проти Майка Монтої

Навесні 2014 року харків'янин дебютував на профі-ринзі проти Майка Монтої. Американець провів на помості один неповний раунд, а потім був "покладений" на підлогу феєричним нокаутом українця.

Бій проти Корі Каммінгса

У січні 2015-го відбувся п'ятий за ліком поєдинок Гвоздика. Українець зустрівся з американцем Корі Каммінгсом, котрий зміг протриматися лише до другого раунду.

Зустріч з Наджибом Мохаммеді

Навесні 2016 року Гвоздик зустрівся з французьким боксером. Мохаммеді на той час вважався одним з найсерйозніших опонентів, проте гідного спротиву створити українцю так і не зміг. Мохаммеді опинився в нокауті вже в другому раунді після зустрічного удару вітчизняного боксера.

Бій з Юніескі Гонсалезом

Зустріч Гвоздика з кубинцем відбулася в квітні 2017-го. Цей поєдинок для українця був останнім і важливим кроком до титульного бою. У третьому раунді він відправив Гонсалеза у нокдаун. Кубинець зміг піднятися, але після того Гвоздик почав гамселити опонента, а сама зустріч перетворилася на побиття Юніескі.

Поєдинок з Адонісом Стівенсоном

Українець вийшов на ринг зі Стівенсоном у перший день грудня 2018 року. Канадський поєдинок розпочався за переваги господаря рингу, проте вже в третьому раунді Гвоздик почав наносити серію важких ударів, що спровокувало падіння опонента. Протягом поєдинку лідерство коливалося між двома боксерами, проте в 11-му раунді Гвоздик зміг здолати опір суперника та відправив того в нокаут.

Хто такий Олександр Гвоздик

Професіональний боксер напівважкої ваги з Харкова. У спорт прийшов у середній школі, спершу займався кікбоксингом.

Чемпіон світу за версією WBC (2018-2019 рр.). Раніше – бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), переможець Кубка Європи (2010), багаторазовий чемпіон України.

Упродовж кар'єри провів 21 поєдинок у профі-рингу. У них здобув 20 перемог, зокрема 16 – нокаутом, а також зазнав поразки від росіянина Бетербієва.