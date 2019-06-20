Обязательный претендент на титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Маркус Браун отказался встретиться на ринге с украинцем Александром Гвоздиком, который является обладателем этого пояса. Об этом сообщает Xsport.

Таким образом, Гвоздик может осенью объединить титулы и встретиться с чемпионом мира IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Организацией боя займется промоутерская компания Top Rank, клиентами которой являются оба боксера.

Что касается Маркуса Брауна, то, вероятно, свой следующий бой он проведет против Жана Паскаля.

Украинец завоевал титул WBC, нокаутировав его многолетнего обладателя Адониса Стивенсона. После этого Гвоздик один раз успешно защитил пояс в бою против Дуду Нгумбу.

Напомним, WBC снимает документальный фильм о Гвоздике и его тренере.