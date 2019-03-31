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Гвоздик - Нгумбу: видео и обзор боя

Новости » Спорт    31.03.2019 - 08:10
Гвоздик - Нгумбу: видео и обзор боя
Фото: Александр Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Травма соперника позволила украинцу сохранить титул WBC

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боя между чемпионом мира WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и претендентом на титул Дуду Нгумбу.

 

В ночь на 31 марта в Филадельфии на 2300 Arena прошел боксерский вечер. В главном поединке украинец защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против 37-летнего французского боксера. Бой завершен победой Гвоздика техническим нокаутом. Нгумбу получил травму правой ноги и не смог продолжить бой.

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