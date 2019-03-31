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Гвоздик - Нгумбу: відео та огляд бою

Новини » Спорт    31.03.2019 - 08:10
Гвоздик - Нгумбу: відео та огляд бою
Фото: Олександр Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Травма суперника дозволила українцю зберегти титул WBC

До уваги читачів РБК-Україна відео і огляд бою між чемпіоном світу WBC в напівважкій вазі Олександром Гвоздиком і претендентом на титул Дуду Нгумбу.

 

У ніч на 31 березня в Філадельфії на 2300 Arena пройшов боксерський вечір. У головному поєдинку українець захистив пояс чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі проти 37-річного французького боксера. Бій завершений перемогою Гвоздика технічним нокаутом. Нгумбу отримав травму правої ноги і не зміг продовжити бій.

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