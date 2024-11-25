Гвоздик, Богачук та два інші українці ввійшли в топ-15 оновленого рейтингу WBO

Чемпіонськими титулами WBO зараз володіють два українці. Олександр Усик тримає пояс у надважкій категорії, а Денис Берінчик – у легкій вазі. Обидва найближчим часом проведуть поєдинки, в яких захищатимуть свої звання.

Усик 21 грудня в аравійському Ер-Ріяді проведе бій з британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону, окрім титулу WBO, стоятимуть також відзнаки двох інших організацій – WBC та WBA.

З Берінчиком повної ясності наразі немає. За останньою інформацією, він захищатиме пояс з першим номером рейтингу в легкій категорії – американцем Кейшоном Девісом. Про це повідомив сам Девіс, втім офіційного підтвердження від WBO поки не було. Немає інформації й про переговори команд бійців, щодо організації поєдинку.

Окрім чемпіонів, у топ-обоймі WBO перебувають ще четверо українців. У оновленому рейтингу вони показали наступні результати.

Українські боксери в рейтингу WBO станом на 25 листопада:

Напівважка вага (до 79,4 кг), Олександр Гвоздик опустився з 9-го на 10-е місце

Перша середня вага (до 69,9 кг), Сергій Богачук ввійшов до топ-15 та посів 14-те місце

Перша напівсередня вага (до 63,5 кг), Арам Фаніян піднявся з 10-го місця на 4-те

Напівлегка вага (до 57,2 кг), Арнольд Хегай піднявся з 4-го на 3-е місце

Донедавна в рейтингу організації перебував ще один представник України – боєць напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Карен Чухаджян. У минулій версії він перебував на четвертій сходинці, проте зараз залишив топ-15. Падіння Чухаджяна пов'язане з його останнім боєм, у якому вітчизняний спортсмен програв чемпіону світу за версією IBF – американцю Джарону Еннісу.

WBO: що відомо

Всесвітня боксерська організація – одна з чотирьох найважливіших у сучасному професіональному боксі. Була заснована в 1988 році бізнесменами з Пуерто-Ріко та Домініканської Республіки. У 1990-х роках завоювала авторитет у Європі. Проте в США до середини 2000-х вважалася другорядною.

У 2004 році WBO отримала визнання Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), у 2006-му – Всесвітньої боксерської ради (WBC), а в 2007-му – міжнародної боксерської федерації (IBF). З того часу вважається одним з чотирьох китів профі-боксу в світі. Хоча й дещо поступається за авторитетом трьом іншим. Чемпіонами світу за версією організації в різні роки були, зокрема, Володимир Кличко, Менні Пак'яо, та Оскар Де Ла Хойя.