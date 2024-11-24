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Усику в нотатки: як Ф'юрі додавав у реваншах

Ер-Ріяд, Неділя 24 листопада 2024 19:34
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Усику в нотатки: як Ф'юрі додавав у реваншах Фото: Тайсон Ф'юрі (instagram.com/tysonfury)
Автор: Андрій Костенко

За чотири тижні до повторного бою з українцем Олександром Усиком британець Тайсон Ф'юрі вчергове запевнив усіх у своїй впевненості в перемозі. Але цього разу заява має суттєве підґрунтя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британського боксера.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі спочатку розповів про свою чудову спортивну форму. І вкотре заявив, що обов'язково поверне собі чемпіонські титули.

"Чотири тижні до найграндіознішого поєдинку року, найбільшого бою в боксі – між мною та Олександром Усиком. Я йду до цього, я зараз у формі, готуйтесь. Не можу дочекатися 21 грудня, чемпіонські пояси знову будуть моїми", – сказав Ф'юрі.

А потім навів доволі цікавий аргумент – статистичну викладку, про яку не всі пам'ятають. "Мої реванші завжди закінчуються однаково", – нагадав він. Маючи на увазі той беззаперечний аргумент, що всі повторні поєдинки, в яких британець брав участь протягом своєї кар'єри, він незмінно завершував на свою користь.

Реванші Ф'юрі: що відомо

Британець тричі проводив повторні бої. У двох випадках протистояння навіть перетворювалися на "трилогії". Суперниками були Джонні Макдермотт, Дерек Чісора та Деонтей Вайдлер. Характерно, що в кожному наступному протистоянні перевага Ф'юрі над опонентами завжди була більш відчутною.

Ф'юрі – Макдермотт

На початку своєї кар'єри, у 8-му професіональному поєдинку "Циганський Король" здобув титул чемпіона Англії за версією Британської комісії з питань боксу (BBBofC). Він відібрав його в маловідомого співвітчизника Макдермотта, здолавши того одноголосним рішенням суддів. Сталося це 11 вересня 2009 року.

Менш ніж через рік, 25 червня 2010 року, відбувся реванш. У ньому перевага Ф'юрі була ще більш переконливою. Справа закінчилася технічним нокаутом суперника в дев'ятому раунді.

Ф'юрі – Чісора

23 липня 2011 року суперники зійшлися за титули чемпіона BBBofC та Британської співдружності. Чинний володар обох поясів – Чісора вважався беззаперечним фаворитом. Проте Ф'юрі переміг роздільним рішенням суддів.

29 листопада 2014 року відбувся реванш, у якому Ф'юрі знову ж таки мав відчутнішу перевагу над опонентом, ніж у першій зустрічі. Після 10-го раунду тренер Чісори прийняв рішення не продовжувати бій. Цією перемогою Ф'юрі завоював титули чемпіона Європи за версією EBU, інтернаціонального чемпіона WBO та чемпіона Великої Британії. До того ж здобув статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу WBO.

А 3 грудня 2022 року боксери зустрілися втретє. Цього разу на кону стояв пояс чемпіона WBC, який належав Ф'юрі. "Циганський Король" переміг суперника технічним нокаутом у 10 раунді.

Ф'юрі – Вайдлер

1 грудня 2018 року Ф'юрі в статусі претендента боксував з чинним чемпіоном WBC – американцем Вайдлером. Британець двічі побував у нокдаунах, але підіймався та нав'язував опоненту боротьбу. Вердикт суддів – нічия.

У повторній зустрічі 22 лютого 2020 року вже Вайдлер двічі опинився на настилі рингу. Підсумок протистояння – технічний нокаут американця в сьомому раунді. Цією перемогою Ф'юрі здобув пояс чемпіона світу WBC.

Третій бій суперників відбувся 9 жовтня 2021 року. Ф'юрі мав беззаперечну перевагу і в 11-му раунді відправив суперника в глибокий нокаут.

Раніше розповіли про все, що потрібно знати про бій-реванш Усик – Ф'юрі 2 у хевівейті.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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