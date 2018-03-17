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Гвоздик - Амар: прогноз букмекеров

НовостиСпорт    17.03.2018 - 18:06
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)

Букмекеры считают фаворитом украинского боксера

Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) сразится с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79, 4 кг). Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в воскресенье, 18 марта, в 05:15 утра, а смотреть матч можно на телеканале Интер. По мнению букмекеров, украинец является безоговорочным фаворитом боя.

18 марта 5:15
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

 

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу Гвоздика с коэффициентом 1,01. В свою очередь выигрыш француза оценивается в 19,0 Ничья традиционно наименее вероятная - 34,0.

Компания 1xBet на победу украинца принимает ставки с коэффициентом 1,015. На успех Амара - 27,0. Ничья оценивается в 34,0.

Напомним, чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

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Ломаченко проведет в 2018 году три поединка Боксеры сборной Украины завоевали три медали на турнире Странджа-2018
Теги: прогноз, бой, Александр Гвоздик, Бокс
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