Гвоздик - Амар: прогноз букмекерів

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79, 4 кг). Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна у неділю, 18 березня, о 05:15 ранку, а дивитися матч можна на телеканалі Інтер. На думку букмекерів, українець є беззаперечним фаворитом бою.

18 березня 05:15

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу Гвоздика з коефіцієнтом 1,01. У свою чергу виграш француза оцінюється в 19,0. Нічия традиційно найменш ймовірна - 34,0.

Компанія 1xBet на перемогу українця приймає ставки з коефіцієнтом 1,015. На успіх Амара - 27,0. Нічия оцінюється в 34,0.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).