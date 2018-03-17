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Гвоздик - Амар: онлайн трансляція

НовиниСпорт    17.03.2018 - 09:30
Гвоздик - Амар (toprank.com)
Гвоздик - Амар (toprank.com)

РБК-Україна проведе трансляцію бою за титул тимчасового чемпіона світу WBC

Гвоздик - Амар. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна у неділю, 18 березня, о 05:15 ранку, а дивитися матч можна на телеканалі Інтер. Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) в напівважкій вазі (до 79, 4 кг). На думку букмекерів, українець є беззаперечним фаворитом бою.

18 березня 05:15
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

 

- Шлях до мрії: Представляємо вашій увазі промо ролик, присвячений поєдинку.

 

На рахунку Олександра Гвоздика 14 перемог, 12 нокаутів і жодної поразки за всю професійну кар'єру. Він член "золотої команди" України з боксу.

У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні завоював бронзову медаль. Пізніше, у 2014 році Олександр підписав контракт з американською компанією Top Rank, з якою співпрацює і близький друг спортсмена - Василь Ломаченко. 

Останній бій Олександр Гвоздик провів 19 серпня 2017 року проти Крейга Бейкера. Українець переміг американця технічним нокаутом в шостому раунді.

Даний бій є для Гвоздика останнім кроком на шляху до чемпіонського титулу в напівважкій вазі. У травні чемпіон Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО) буде захищати титул проти Баду Джека (22-1-2, 13 КО), переможець цього протистояння зобов'язаний буде вийти на ринг проти переможця бою.

Український напівважковаговик вже прибув до Нью-Йорка, до цього він провів підготовку в Окснарді, Каліфорнія.

 

The Nail

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Напередодні бою відбулося традиційна церемонія зважування. Обидва боксери вклалися в норму категорії і показали однакову вагу - 78,9 кг.

 

Боксерський поєдинок відбудеться в адеркарте бою за вакантний титул чемпіона світу в суперлегкій вазі між Хосе Рамірес (21-0, 16 КО) і Аміром імамом (21-1, 18 КО).

Зазначимо, що бій українця і француза стане 1999 титульним в історії WBC.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Ломаченко проведе у 2018 році три поєдинки Боксери збірної України завоювали три медалі на турнірі Странджа-2018
Теги: онлайн-трансляция, онлайн, бой, Олександр Гвоздик, Бокс
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