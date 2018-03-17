Гвоздик - Амар. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна у неділю, 18 березня, о 05:15 ранку, а дивитися матч можна на телеканалі Інтер. Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) в напівважкій вазі (до 79, 4 кг). На думку букмекерів, українець є беззаперечним фаворитом бою.

18 березня 05:15

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

- Шлях до мрії: Представляємо вашій увазі промо ролик, присвячений поєдинку.

На рахунку Олександра Гвоздика 14 перемог, 12 нокаутів і жодної поразки за всю професійну кар'єру. Він член "золотої команди" України з боксу.

У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні завоював бронзову медаль. Пізніше, у 2014 році Олександр підписав контракт з американською компанією Top Rank, з якою співпрацює і близький друг спортсмена - Василь Ломаченко.

Останній бій Олександр Гвоздик провів 19 серпня 2017 року проти Крейга Бейкера. Українець переміг американця технічним нокаутом в шостому раунді.

Даний бій є для Гвоздика останнім кроком на шляху до чемпіонського титулу в напівважкій вазі. У травні чемпіон Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО) буде захищати титул проти Баду Джека (22-1-2, 13 КО), переможець цього протистояння зобов'язаний буде вийти на ринг проти переможця бою.

Український напівважковаговик вже прибув до Нью-Йорка, до цього він провів підготовку в Окснарді, Каліфорнія.

The Nail A post shared by mattyuros (@mattyuros) on Mar 14, 2018 at 1:36pm PDT

Напередодні бою відбулося традиційна церемонія зважування. Обидва боксери вклалися в норму категорії і показали однакову вагу - 78,9 кг.

Боксерський поєдинок відбудеться в адеркарте бою за вакантний титул чемпіона світу в суперлегкій вазі між Хосе Рамірес (21-0, 16 КО) і Аміром імамом (21-1, 18 КО).

Зазначимо, що бій українця і француза стане 1999 титульним в історії WBC.