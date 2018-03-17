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Гвоздик - Амар: анонс боя

НовостиСпорт    17.03.2018 - 13:03
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)

Готовимся к бою за титул временного чемпиона мира WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) сразится с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79, 4 кг). Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в воскресенье, 18 марта, в 05:15 утра, а смотреть матч можно на телеканале Интер. По мнению букмекеров, украинец является безоговорочным фаворитом боя.

18 марта 5:15
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

 

Предстоящий поединок приблизит Гвоздика к мечте: победа в этом бою даст Александру шанс сразиться за титул чемпиона мира.

"Сперва мне предстоит пройти Амара, а потом можно будет поговорить и об остальном. Посмотрел несколько поединков Амара - он весьма хорош. Вижу по его глазам, что он приехал драться за титул, он не собирается возвращаться домой ни с чем. Он сделает все ради победы. Ожидаю, что он даст хороший бой.

Бой за чемпионский титул WBC? Давайте дождемся боя между Стивенсоном и Джеком, посмотрим. Мне хочется верить в то, что у WBC слова не расходятся с делом", - приводит слова Гвоздика ресурс Boxing Scene.

Непобежденный бронзовый призер Олимпиады-2012 одержал 14 побед, из которых 12 - нокаутом. На счету 35-летнего французского полутяжеловеса 41 бой,  в котором он одержал 34 победы (16 нокаутов), 5 поражений, 2 ничьих.

"Конечно же, это та возможность, которую я ждал всю жизнь. Я очень рад провести бой в Нью-Йорке, в мекке бокса. Также я рад, что сойдусь с таким сильным оппонентом за такой престижный титул.  Я воспринимаю этот бой так же, как и остальные поединки, хотя на моих плечах и лежит ответственность. Я просто хочу отбоксировать и показать хорошее выступление", - сказал Амар на пресс-конференции.

Напомним, чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

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Теги: бой, Александр Гвоздик, Бокс
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