Гвоздик - Амар: анонс бою

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79, 4 кг). Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна у неділю, 18 березня, о 05:15 ранку, а дивитися матч можна на телеканалі Інтер. На думку букмекерів, українець є беззаперечним фаворитом бою.

18 березня 05:15

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Майбутній поєдинок наблизить Гвоздика до мрії: перемога в цьому бою дасть Олександру шанс битися за титул чемпіона світу.

"Спершу мені треба буде пройти Амара, а потім можна буде поговорити і про решту. Подивився кілька поєдинків Амара - він дуже хороший. Бачу по його очах, що він приїхав битися за титул, він не збирається повертатися додому ні з чим. Він зробить все заради перемоги. Очікую, що він дасть хороший бій.

Бій за чемпіонський титул WBC? Давайте дочекаємося бою між Стивенсоном і Джеком, подивимося. Мені хочеться вірити в те, що у WBC слова не розходяться з ділом", - наводить слова Гвоздика ресурс Boxing Scene.

Непереможений бронзовий призер Олімпіади-2012 здобув 14 перемог, з яких 12 - нокаутом. На рахунку 35-річного французького напівважковаговика 41 бій, в якому він здобув 34 перемоги (16 нокаутів), 5 поразок, 2 нічиїх.

"Звичайно ж, це та можливість, яку я чекав все життя. Я дуже радий провести бій в Нью-Йорку, в мецці боксу. Також я радий, що зійдуся з таким сильним опонентом за такий престижний титул. Я сприймаю цей бій так само, як і інші поєдинки, хоча на моїх плечах і лежить відповідальність. Я просто хочу боксувати і показати хороший виступ", - сказав Амар на прес-конференції.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).