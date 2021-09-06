В Гвинее военные устроили переворот: арестовали президента и распустили правительство

В Гвинее военные устроили госпереворот. Они задержали президента Альфа Конде, а затем объявили, что правительство распущено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В воскресенье солдаты устроили перестрелку возле президентского дворца в столице. Перестрелка длилась несколько часов, а затем военные перекрыли единственный мост, соединяющий район Калум с остальным городом.
Президента задержали. После этого военные объявили, что президент свергнут и правительство распущено.
Лидер мятежников подполковник Мамади Думбуя в окружении нескольких вооруженных солдат заявил по государственному телевидению, что они больше не будут доверять страну одному политику.
члены правительства Конде обязаны явиться в понедельник утром в столичный Народный дворец
В течение нескольких часов местонахождение 83-летнего президента Конде было неизвестно, но затем появилось видео. На нем поверженный лидер гвинейцев арестован, находится в окружении вооруженных солдат. Позже солдаты заявили, что он контактировал с врачами. О сроках и условиях освобождения президента они ничего не сказали.
Альфа Конде правил страной десять лет, однако его популярность упала в прошлом году после того, как он баллотировался на третий срок президентства.
Напомним, что Гвинея вошла в список стран с высоким показателем торговли людьми.