У Гвінеї військові влаштували переворот: заарештували президента і розпустили уряд

У неділю солдати влаштували перестрілку біля президентського палацу в столиці. Перестрілка тривала кілька годин, а потім військові перекрили єдиний міст, що з'єднує район Калум з іншим містом.

Президента затримали. Після цього військові оголосили, що президент повалений і уряд розпущено.

Лідер заколотників підполковник Мамаді Думбуя в оточенні кількох озброєних солдатів заявив по державному телебаченню, що вони більше не будуть довіряти країну одному політику.

члени уряду Конде зобов'язані з'явитися в понеділок вранці в столичний Народний палац

Протягом декількох годин місцеперебування 83-річного президента Конде було невідоме, але потім з'явилося відео. На ньому повалений лідер гвінейців заарештований, знаходиться в оточенні озброєних солдатів. Пізніше солдати заявили, що він контактував з лікарями. Про терміни й умови звільнення президента вони нічого не сказали.

Альфа Конде правив країною десять років, проте його популярність впала в минулому році після того, як він балотувався на третій термін президентства.