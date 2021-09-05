В Гвинее попытка переворота: на улицах столицы страны стрельба и военная техника
Утром 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота. В районе президентского дворца слышалась интенсивная стрельба. Правительственный квартал окружили военные на бронетехнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Jeune Afrique.
По данным издания, около 8:00 по местному времени (11:00 по Киеву) возле президентского дворца началась интенсивная стрельба. Источники журнала среди правоохранителей сообщили о попытке сместить главу государства Альфу Конде.
Попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В свою очередь агентство Reuters передает, что вооруженные военные находятся перед президентским дворцом. Армейские подразделения также перекрыли единственную трассу и мост, которые ведут в правительственны квартал.
Очевидцы разместили в социальных сетях видео, на которых слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия. На кадрах также можно увидеть на улицах столицы Гвинеи военных с оружием и бронетехнику.
Heavy gunfire in guinea. #Conakry #Guinee #guinea #gunshot #gunfire pic.twitter.com/XGZ00Aoj7o— Nong农明元 (@nongmingyuan) September 5, 2021
ALERTE INFO - Une tentative de coup d’État est en cours en #Guinée. Des tirs nourris ont été entendus dans le quartier de la présidence à #Conakry. (Jeune Afrique)— Mediavenir (@Mediavenir) September 5, 2021
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