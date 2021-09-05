ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Гвінеї спроба перевороту: на вулицях столиці країни стрілянина і військова техніка

Новость на русском →
Конакрі, Неділя 05 вересня 2021 15:17
У Гвінеї спроба перевороту: на вулицях столиці країни стрілянина і військова техніка Фото: у Гвінеї сталася спроба державного перевороту (twitter.com/Mediavenir)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 5 вересня в Гвінеї сталася спроба державного перевороту. У районі президентського палацу чулася інтенсивна стрілянина. Урядовий квартал оточили військові на бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Jeune Afrique.

За даними видання, близько 8:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) біля президентського палацу почалася інтенсивна стрілянина. Джерела журналу серед правоохоронців повідомили про спробу змістити главу держави Альфу Конде.

Спробу державного перевороту влаштували керівники елітних спецпідрозділів армії. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Своєю чергою агентство Reuters передає, що озброєні військові перебувають перед президентським палацом. Армійські підрозділи також перекрили єдину трасу і міст, які ведуть в урядовий квартал.

Очевидці розмістили в соціальних мережах відео, на яких чутна інтенсивна стрілянина з автоматичної зброї. На кадрах також можна побачити на вулицях столиці Гвінеї військових зі зброєю і бронетехніку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гвинея Держпереворот
NEWS
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли