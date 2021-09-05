У Гвінеї спроба перевороту: на вулицях столиці країни стрілянина і військова техніка

Вранці 5 вересня в Гвінеї сталася спроба державного перевороту. У районі президентського палацу чулася інтенсивна стрілянина. Урядовий квартал оточили військові на бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Jeune Afrique .

За даними видання, близько 8:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) біля президентського палацу почалася інтенсивна стрілянина. Джерела журналу серед правоохоронців повідомили про спробу змістити главу держави Альфу Конде.

Спробу державного перевороту влаштували керівники елітних спецпідрозділів армії. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Своєю чергою агентство Reuters передає, що озброєні військові перебувають перед президентським палацом. Армійські підрозділи також перекрили єдину трасу і міст, які ведуть в урядовий квартал.

Очевидці розмістили в соціальних мережах відео, на яких чутна інтенсивна стрілянина з автоматичної зброї. На кадрах також можна побачити на вулицях столиці Гвінеї військових зі зброєю і бронетехніку.