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В Гвинее объявили об эпидемии Эболы

Автор: Роман Тверденко

Правительство африканского государства Гвинея объявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Там находят наличие вируса в анализах уже умерших пациентов.

Об этом сообщает сайт Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

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Эпидемию объявили в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке на юго-востоке страны.

Заседание правительства состоялось 14 февраля после того, как наличие вируса подтвердили у трех из четырех умерших пациентов, у которых были симптомы болезни. Результаты анализов четвертого человека еще не поступили.

Изначально стало известно о заражении Эболой медсестры в городе Гуеке. Она умерла 28 января, а на ее похоронах присутствовали семь человек, которые могли заразиться вирусом.

Всемирная организация здравоохранения заявила о скорой помощи Гвинее в борьбе с Эболой. В экстренном порядке ВОЗ задействует все имеющиеся ресурсы для помощи.

В 2014-16 годах в Гвинее была одна из самых больших вспышек заболевания в Африке. Тогда ею заболели 28 тысяч человек, умерли 11,3 тысяч.

В сентябре сообщалось, что в Демократической Республике Конго началась одиннадцатая массовая вспышка болезни, вызыванная вирусом Эбола. Общее же количество заболевших превысило сотню человек.

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