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У Гвінеї оголосили про епідемію Еболи

Автор: Роман Тверденко

Уряд африканської держави Гвінея оголосило про епідемію Еболи на південному сході країни. Там знаходять наявність вірусу в аналізах вже померлих пацієнтів.

Про це повідомляє сайт Guinee114 з посиланням на заяву уряду.

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Епідемію оголосили в префектурі Нзерекоре та районі Гуеке на південному сході країни.

Засідання уряду відбулося 14 лютого після того, як підтвердили наявність вірусу у трьох з чотирьох померлих пацієнтів, у яких були симптоми хвороби. Результати аналізів четвертого людини ще не надійшли.

Спочатку стало відомо про зараження Эболой медсестри в місті Гуеке. Вона померла 28 січня, а на її похороні були присутні сім чоловік, які могли заразитися вірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про швидкої допомоги Гвінеї в боротьбі з Эболой. В екстреному порядку ВООЗ планує задіяти всі наявні ресурси для допомоги.

У 2014-16 роках в Гвінеї була одна з найбільших спалахів захворювання в Африці. Тоді нею захворіли 28 тисяч осіб, померло 11,3 тисяч.

У вересні повідомлялося, що в Демократичній Республіці Конго почалася одинадцята масова спалах хвороби, викликана вірусом Ебола. Загальна ж кількість хворих перевищила сотню осіб.

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