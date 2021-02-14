У Гвінеї оголосили про епідемію Еболи

Епідемію оголосили в префектурі Нзерекоре та районі Гуеке на південному сході країни.

Засідання уряду відбулося 14 лютого після того, як підтвердили наявність вірусу у трьох з чотирьох померлих пацієнтів, у яких були симптоми хвороби. Результати аналізів четвертого людини ще не надійшли.

Спочатку стало відомо про зараження Эболой медсестри в місті Гуеке. Вона померла 28 січня, а на її похороні були присутні сім чоловік, які могли заразитися вірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про швидкої допомоги Гвінеї в боротьбі з Эболой. В екстреному порядку ВООЗ планує задіяти всі наявні ресурси для допомоги.

У 2014-16 роках в Гвінеї була одна з найбільших спалахів захворювання в Африці. Тоді нею захворіли 28 тисяч осіб, померло 11,3 тисяч.