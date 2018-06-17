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В Гватемале перкратили поиск почти 200 пропавших без вести после извержения вулкана

НовостиОбщество    17.06.2018 - 21:44
Фото: последствия извержения вулкана в Гватемале (twitter.com/oherrera_elP)
Фото: последствия извержения вулкана в Гватемале (twitter.com/oherrera_elP)

В Гватемале 197 человек являются пропавшими без вести после извержения вулкана Фуэго

Власти Гватемалы в воскресенье, 17 июня, заявили об отмене поисковой операции почти 200 человек, пропавших без вести вследствие извержения вулкана Фуэго. Об этом сообщили в правительстве, передает AFP.

Так, официальные лица подтвердили смерть 110 человек в результате извержения вулкана 3 июня. Еще 197 человек являются пропавшими без вести.

Представитель правительства сказал, что задействованные агентства решили прекратить поиски "из-за того, что этот район является непригодным для жизни и имеет высокий риск".

Вулкан, расположенный в 35 километрах к юго-западу от столицы, по-прежнему производит четыре или пять слабых взрывов в час. Взрывы сопровождаются выбросами вулканического пепла более чем на 1000 метров в небо.

Кроме того, в воскресенье прогнозировались дожди, что представляет опасность возникновения вулканических селей. Более 3600 сельских жителей вынуждены искать временное укрытие в школах и других общественных сооружениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале вследствие извержения вулкана Фуэго число пропавших без вести составило почти 200 человек. Были составлены списки пропавших без вести, власти Гватемалы узнали их имена, возраст место жительства.

Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 109 После извержения вулкана в Гватемале около 200 человек пропали без вести
Теги публикации: вулкан, извержение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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