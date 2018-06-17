В Гватемале перкратили поиск почти 200 пропавших без вести после извержения вулкана

В Гватемале 197 человек являются пропавшими без вести после извержения вулкана Фуэго

Власти Гватемалы в воскресенье, 17 июня, заявили об отмене поисковой операции почти 200 человек, пропавших без вести вследствие извержения вулкана Фуэго. Об этом сообщили в правительстве, передает AFP.

Так, официальные лица подтвердили смерть 110 человек в результате извержения вулкана 3 июня. Еще 197 человек являются пропавшими без вести.

Представитель правительства сказал, что задействованные агентства решили прекратить поиски "из-за того, что этот район является непригодным для жизни и имеет высокий риск".

Вулкан, расположенный в 35 километрах к юго-западу от столицы, по-прежнему производит четыре или пять слабых взрывов в час. Взрывы сопровождаются выбросами вулканического пепла более чем на 1000 метров в небо.

Кроме того, в воскресенье прогнозировались дожди, что представляет опасность возникновения вулканических селей. Более 3600 сельских жителей вынуждены искать временное укрытие в школах и других общественных сооружениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале вследствие извержения вулкана Фуэго число пропавших без вести составило почти 200 человек. Были составлены списки пропавших без вести, власти Гватемалы узнали их имена, возраст место жительства.