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У Гватемалі скасували пошук майже 200 зниклих безвісти після виверження вулкана

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 21:44
Фото: наслідки виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/oherrera_elP)
Фото: наслідки виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com/oherrera_elP)

У Гватемалі 197 осіб є зниклими безвісти після виверження вулкана Фуего

Влада Гватемали в неділю, 17 червня, заявила про скасування пошукової операції майже 200 осіб, зниклих безвісти внаслідок виверження вулкана Фуего. Про це повідомили в уряді, передає AFP.

Так, офіційні особи підтвердили смерть 110 осіб в результаті виверження вулкана 3 червня. Ще 197 осіб є зниклими безвісти.

Представник уряду сказав, що задіяні агентства вирішили припинити пошуки "через те, що цей район є непридатним для життя і має високий ризик".

Вулкан, розташований за 35 кілометрів на північний захід від столиці. З нього досі лунає чотири або п'ять слабких вибухів на годину. Вибухи супроводжуються викидами вулканічного попелу більш ніж на 1000 метрів у небо.

Крім того, в неділю прогнозувалися дощі, що становить небезпеку виникнення вулканічної селі. Понад 3600 сільських жителів змушені шукати тимчасове укриття у школах та інших громадських спорудах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гватемалі внаслідок виверження вулкана Фуего кількість зниклих безвісти склала майже 200 осіб. Були складені списки зниклих, влада Гватемали дізналися їхні імена, вік, місце проживання.

Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі досягла 109 Після виверження вулкана в Гватемалі близько 200 людей зникли безвісти
Теги публікації: вулкан, извержение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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