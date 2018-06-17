У Гватемалі скасували пошук майже 200 зниклих безвісти після виверження вулкана

У Гватемалі 197 осіб є зниклими безвісти після виверження вулкана Фуего

Влада Гватемали в неділю, 17 червня, заявила про скасування пошукової операції майже 200 осіб, зниклих безвісти внаслідок виверження вулкана Фуего. Про це повідомили в уряді, передає AFP.

Так, офіційні особи підтвердили смерть 110 осіб в результаті виверження вулкана 3 червня. Ще 197 осіб є зниклими безвісти.

Представник уряду сказав, що задіяні агентства вирішили припинити пошуки "через те, що цей район є непридатним для життя і має високий ризик".

Вулкан, розташований за 35 кілометрів на північний захід від столиці. З нього досі лунає чотири або п'ять слабких вибухів на годину. Вибухи супроводжуються викидами вулканічного попелу більш ніж на 1000 метрів у небо.

Крім того, в неділю прогнозувалися дощі, що становить небезпеку виникнення вулканічної селі. Понад 3600 сільських жителів змушені шукати тимчасове укриття у школах та інших громадських спорудах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гватемалі внаслідок виверження вулкана Фуего кількість зниклих безвісти склала майже 200 осіб. Були складені списки зниклих, влада Гватемали дізналися їхні імена, вік, місце проживання.