"Гвардія наступу" вже має 8 бригад і буде формувати ще, - глава МВС

"Бригади ("Гвардії наступу" - ред.) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості", - розповів Клименко.

При цьому він уточнив, що зараз доозброюють бригади, які вже сформовані.

"Вони пройдуть відповідне навчання - це 2-3 тижні - і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів", - сказав Клименко.

За його словами, завдання кожної з цих бригад - проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", - наголосив глава МВС.

Зі зрозумілих причин загальної чисельності бригад міністр не конкретизував, але додав, що цю цифру "можна вирахувати теоретично".

На уточнююче питання, чи перебувають вже бригади "Гвардії наступу" під командуванням Сил оборони, Клименко відповів: "Ні".

"Вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання", - зауважив міністр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що до "Гвардії наступу" приєдналась нова бригада.

Раніше ми повідомляли, скільки заявок надійшло від добровольців для вступу в "Гвардію наступу".

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