"Гвардія наступу". МВС показало підготовку бригади "Спартан" перед відправкою на фронт

За словами пресслужби, у підготовці беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули по програмі "Гвардія наступу".

Як розповів начальник відділу бойової підготовки бригади "Спартан" підполковник Артем Зінов’єв підготовка проходить у три етапи:

Перший - загальновійськова підготовка, яка включає вогневу, інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію.

Другий етап – це підготовка спеціалістів: снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів.

Третій етап – це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів.

Крім того, він повідомив, що підготовка військовослужбовців триває не менше шести тижнів

"Під час тренувань вивчали матеріальну частину зброї, способи визначення відстані до цілі, основні правила стрільби, метання ручної гранати та алгоритм надання медичної допомоги. Крім цього в межах підготовки військовослужбовці відпрацьовували навички бойової стрільби у складі підрозділів із використанням броньованої техніки. Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках", - зазначив інструктор.