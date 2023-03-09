"Гвардия наступления". МВД показало подготовку бригады "Спартан" перед отправкой на фронт

По словам пресс-службы, в подготовке принимают участие мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту и добровольцы, прибывшие по программе "Гвардия наступления".

Как рассказал начальник отдела боевой подготовки бригады "Спартан", подполковник Артем Зиновьев подготовка проходит в три этапа:

Первый - общевойсковая подготовка, включающая огневую, инженерную подготовку, а также тактическую медицину и топографию.

Второй этап - это подготовка специалистов: снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков и экипажи БТРов.

Третий этап - коллективная подготовка, во время которой отрабатывается выполнение заданий в составе отделений, взводов, рот и батальонов.

Кроме того, он сообщил, что подготовка военнослужащих длится не менее шести недель.

"На тренировках изучали материальную часть оружия, способы определения расстояния до цели, основные правила стрельбы, метание ручной гранаты и алгоритм оказания медицинской помощи. Кроме этого в рамках подготовки военнослужащие отрабатывали навыки боевой стрельбы в составе подразделений с использованием бронированной техники. Стараемся передать добровольцам опыт, который мы получили в ходе боевых действий в 2014-2015 годах", - отметил инструктор.