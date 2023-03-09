"Гвардия наступления". МВД показало подготовку бригады "Спартан" перед отправкой на фронт

Добровольцы штурмовой бригады "Спартан" проходят подготовку к выезду на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.
По словам пресс-службы, в подготовке принимают участие мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту и добровольцы, прибывшие по программе "Гвардия наступления".
Как рассказал начальник отдела боевой подготовки бригады "Спартан", подполковник Артем Зиновьев подготовка проходит в три этапа:
Кроме того, он сообщил, что подготовка военнослужащих длится не менее шести недель.
"На тренировках изучали материальную часть оружия, способы определения расстояния до цели, основные правила стрельбы, метание ручной гранаты и алгоритм оказания медицинской помощи. Кроме этого в рамках подготовки военнослужащие отрабатывали навыки боевой стрельбы в составе подразделений с использованием бронированной техники. Стараемся передать добровольцам опыт, который мы получили в ходе боевых действий в 2014-2015 годах", - отметил инструктор.
Напомним, вчера стал известен размер зарплаты бойцов "Гвардии наступления".
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