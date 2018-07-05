Гвардіолі запропонують очолити збірну Аргентини

Каталонському фахівця готові платити 12 млн доларів на рік

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола є одним з головних кандидатів на пост наставника збірної Аргентини. Про це повідомляє TN.

За інформацією видання, Асоціація футболу Аргентини (AFA) готова запропонувати іспанському фахівцю контракт, згідно з яким він буде отримувати 12 млн доларів на рік. Частину зарплати готова платити група впливових аргентинських бізнесменів.

Однак імовірність того, що іспанець покине англійський клуб заради збірної Аргентини, вкрай мала. Нещодавно Гвардіола продовжив контракт з "Манчестер Сіті" до 2021 року.

Національна команда Аргентини під керівництвом Хорхе Сампаолі вилетіла з чемпіонату світу-2018 року на стадії 1/8 фіналу, поступившись команді Франції з рахунком 3:4.

Нагадаємо, Хулен Лопетегі був звільнений з посади наставника збірної Іспанії за день до старту чемпіонату світу 2018 року за те, що підписав контракт з мадридським "Реалом", не повідомивши про переговори керівництва федерації. На ЧС-2018 "рульовим" іспанців був Фернадо Йерро.