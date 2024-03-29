Гвардіола проти учня, німецька класика і жага швидкості в Токіо: анонс вихідних у спорті

eПрі Токіо

30 березня, 08:03, Токіо, Токійська вулична траса, телетрансляція на Eurosport

"Електрична" Формула знову заїде на екрани під час паузи F1. На відміну від Королеви автоспорту, екологічні перегони можуть похизуватися неймовірною інтригою. На кожному з перших чотирьох етапів сезону перемагав інший пілот. Чинний чемпіон Джейк Денніс тріумфував у першому eПрі в аравійській Дір'її, та в загальному заліку пілотів він – лише третій. Тим часом новозеландець Нік Кессіді з "Ягуара" на 6 пунктів випереджає німецького гонщика "Порше" Паскаля Верляйна.

"Флорида" – "Детройт"

30 березня, 18:30, Санрайз, "Емерант Банк Арена", трансляція на app.setantasports.com

Фіналіст минулорічного Кубка Стенлі з однією перемогою в семи останніх матчах примудрився заздалегідь виборов місце в плей-офф. Наразі "Флорида" йде на 4-й позиції Східної конференції НХЛ і цілком може дозволити ще кілька разів програти. Для "Детройта" ця обставина – хороша новина. "Ред Вінгз" відчайдушно намагаються застрибнути до стадії матчів на виліт, випередивши з півдесятка конкурентів. Шанси залишаються, але перемога над "Пантерз" вкрай необхідна.

Фото: "Ред Вінгз" не грали в плей-офф із 2016 року (twitter.com/DetroitRedWings)

"Баварія" – "Боруссія" Д

30 березня, 19:30, Мюнхен, "Альянц Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Цьогоріч Der Klassiker позбавлений чемпіонської інтриги. Утім, обидві команди матимуть чудову нагоду підкласти свиню заклятому супернику. Дортмундці в разі перемоги зроблять потуги "Баварії" наздогнати "Байєр" фактично марними. Натомість звитяга мюнхенців наллє воду на млин РБ "Лейпциг" у перегонах із "Боруссією" за місце в Лізі чемпіонів. Зрештою, втрата шансів на титул може вивільнити творчу енергію обох колективів задля свята відкритого футболу.

"Манчестер Сіті" – "Арсенал"

31 березня, 18:30, Манчестер, "Етіхад", телетрансляція на Setanta Sports

А ось на Альбіоні вся чемпіонська боротьба попереду. Чергова сторінка цієї історії буде написана на "Етіхаді". Пеп Гвардіола на чолі "Ман Сіті" (63 очки) зустрінеться з командою свого колишнього асистента Мікеля Артети – "Арсеналом (64 пункти). За нічию у дощовому Манчестері вболіватимуть фанати "Ліверпуля". Мерсисайдці набрали рівну кількість очок із "канонірами" та спробують вийти в одноосібні лідери. Утім, на фініші сезону вартість навіть одного набраного балу зросте в рази.

Фото: Мікель Артета 3,5 роки був помічником Пепа Гвардіоли (premierleague.com)

"Денвер" – "Клівленд"

31 березня, 22:30, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Регулярна першість НБА наближається до завершення, а місце в плей-офф наразі гарантував лише "Бостон". Проте, зі всіх сил приєднатися до "Селтікс" прагне чинний чемпіон. "Денвер" синхронно програв із "Оклахомою" і дозволив наблизитися "Міннесоті". Та після цієї трійки лідерів Заходу – прірва. Та й кожна нова перемога "Наггетс" робить плей-офф ближчим. Утім, четвертий у Східній конференції "Клівленд" налаштований на свої завдання і заздалегідь не здасться.