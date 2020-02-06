Гвардіола назвав найважчу поразку в тренерській кар'єрі

Фото: Хосеп Гвардіола (fcbayern.com)

Тоді він очолював "Баварію"

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про найболючішу поразку у свої кар'єрі наставника. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У сезоні-2013/2014, коли він очолював "Баварію", мюнхенський клуб зустрівся з мадридським "Реалом" у півфіналі Ліги чемпіонів. У першому матчі німецький клуб на виїзді поступився з рахунком 0:1, але в матчі-відповіді в Мюнхені його команда пропустила чотири голи без відповіді. Тоді "Реал" в 10 раз у своїй історії виграв головний єврокубковий трофей, здолавши у фіналі "Атлетіко" (4:1).

"Найгірша поразка? 0:4 від "Реала" з "Баварією". В той день я поклав на себе всю провину. В тому матчі ми не могли грати у своєму стилі. У "Реала" була чудова команда", - сказав Гвардіола.

Каталонський фахівець очолював німецький гранд у 2013-2016 роках. З командою він вигравав Бундеслігу, але не зміг взяти Лігу чемпіонів. Після цього він перебрався до "Ман Сіті", який очолює і донині. Контракт фахівця з "городянами" розрахований до літа 2021 року.