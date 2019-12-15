Гуттериш разочарован результатами конференции ООН по изменению климата

Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

По его словам, международное сообщество утратило возможность показать стремление к сокращению последствия климатических изменений

Генсек ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами конференции ООН по изменению климата, которая завершилась в Мадриде в воскресенье, 15 декабря. Об этом он написал у себя в Twitter-аккаунте.

По его словам, участники конференции утратили важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата. Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений, адаптации и финансирования для борьбы с климатическим кризисом. Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - написал Гутерриш.

Напомним, участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Испании одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году.

РБК-Украина писало, что Климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики сопротивляются обязательствам, закрепленным в Парижском соглашении. После двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижское соглашение 2015 года против решения проблем глобального потепления.