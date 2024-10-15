Гуцуляк остался в Польше после жуткой травмы: в сборной Украины раскрыли диагноз

Украинская ассоциация футбола официально прокомментировала состояние Алексея Гуцуляка, получившего тяжелую травму в матче Лиги наций против Чехии. Кроме того, повреждение получил еще один игрок национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram организации .

Полузащитник "Полесье", которого прямо с футбольного поля отправили в одну из больниц Вроцлава, прошел все необходимые медицинские процедуры. Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга. Сам футболист чувствует себя хорошо. Полузащитник вернется в Украину уже в скором времени, отдельно от других сборников.

На 20-й минуте матча, в атаке, когда чехи забили гол в ворота "сине-желтых", Гуцуляк головой столкнулся с капитаном соперников Томашем Соучеком. После этого игрок украинской сборной не смог самостоятельно покинуть пределы поля – его вынесли на носилках. На 22-й минуте травмированного футболиста сменил Александр Зубков.

Другим игроком украинской команды, замененным из-за повреждений, стал Николай Шапаренко. После часа игрового времени футболист уступил место на поле Дмитрию Крыскиву. О травме хавбека "Динамо" на пресс-конференции после игры сообщил наставник сборной Сергей Ребров.

Травмы Гуцуляка и Шаперенко подвели черту под ужасным для команды Реброва началом октября, когда состав сборной неоднократно претерпел изменения, из-за повреждений футболистов.

Выбыли Андрей Лунин (вирусная инфекция), Виталий Миколенко (растяжение икроножной мышцы), Владимир Бражко (трещина ребер), Александр Пихаленок (повреждение камбаловидной мышцы), Андрей Ярмоленко (рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра) и Виктор Цыганков (повреждение двухглавой мышцы бедра). Кроме того, еще до оглашения состава было известно о травмах Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

Дмитрий Резник получил повреждение в лагере сборной и досрочно покинул ее расположение. Тарас Степаненко тренировался по индивидуальному графику – против Грузии не играл, но вышел на матч с Чехией.