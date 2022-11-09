Густий туман та мінлива хмарність: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики прогнозують сьогодні мінливу хмарність, без опадів.

Вночі температура 0-5° тепла, вдень очікується 10-15°. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Погода у Київській області

В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Проте синоптики попереджають про туман вночі та вранці.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, що зовсім скоро теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

Окрім цього, нещодавно біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягнув понад три метри.

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