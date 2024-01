Густий туман і холод у столиці Індії затримали сотні залізничних та авіарейсів

У північній частині країни щільний туман та суттєве похолодання другий день поспіль блокують авіаційне та залізничне сполучення.

За даними авіаційного сайту Flightradar24, щонайменше 313 рейсів з Делі були затримані, а 82 рейси - скасовані у понеділок, 15 січня.

Як розповів журналістам представник аеропорту в індійській столиці, сьогодні вранці польоти з перервами відновилися.

В агентстві новин ANI поінформували, що через густий туман щонайменше 18 поїздів до Делі з різних куточків країни запізнювалися. Всього в аеропорту Делі було перенаправлено п'ять рейсів. Чотири рейси були перенаправлені в Джайпур і один рейс в Ахмедабад.

Міський міжнародний аеропорт імені Індіри Ганді не працював з 4 ранку до 10 ранку в неділю, що призвело до великих затримок в аеропортах по всій країні.

#WATCH Uttar Pradesh: A layer of dense fog engulfs several parts of Agra. pic.twitter.com/xM7282nLeg

Як заявив федеральний міністр авіації Індії Джотідадітя Скіндія, пришвидшується використання додаткової злітно-посадкової смуги, оснащеної навігаційною системою CAT III, яка дозволяє літакам здійснювати посадку навіть за низької видимості.

#WATCH Visibility affected in parts of the national capital as a blanket of dense fog covers Delhi.



(Visuals from Shanti Path area, shot at 6:40 am) pic.twitter.com/zoirLgwYot