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Густий туман і холод у столиці Індії затримали сотні залізничних та авіарейсів

Понеділок 15 січня 2024 16:39
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Густий туман і холод у столиці Індії затримали сотні залізничних та авіарейсів Фото: туман в столиці Індії Нью-Делі (скрін з відео)
Автор: Володимир Костирін

Через густий туман в індійській столиці Нью-Делі та хвилю холоду було затримано та скасовано велику кількість авіарейсів. Також було перервано залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The Indian Express.

У північній частині країни щільний туман та суттєве похолодання другий день поспіль блокують авіаційне та залізничне сполучення.

За даними авіаційного сайту Flightradar24, щонайменше 313 рейсів з Делі були затримані, а 82 рейси - скасовані у понеділок, 15 січня.

Як розповів журналістам представник аеропорту в індійській столиці, сьогодні вранці польоти з перервами відновилися.

В агентстві новин ANI поінформували, що через густий туман щонайменше 18 поїздів до Делі з різних куточків країни запізнювалися. Всього в аеропорту Делі було перенаправлено п'ять рейсів. Чотири рейси були перенаправлені в Джайпур і один рейс в Ахмедабад.

Міський міжнародний аеропорт імені Індіри Ганді не працював з 4 ранку до 10 ранку в неділю, що призвело до великих затримок в аеропортах по всій країні.

Як заявив федеральний міністр авіації Індії Джотідадітя Скіндія, пришвидшується використання додаткової злітно-посадкової смуги, оснащеної навігаційною системою CAT III, яка дозволяє літакам здійснювати посадку навіть за низької видимості.

Негода в Індії

У понеділок і вівторок у деяких районах Пенджабу, Хар'яни, Чандігарха та Делі очікується від хвилі холоду до сильного холоду, а сьогодні - в Уттар-Прадеш, північному Раджастані та Біхарі. Заморозки на ґрунті також дуже ймовірні в окремих осередках на північному заході Індії.

Днем раніше в Делі зафіксували мінімальну температуру в - 3,5 градуси (за Цельсієм) - це на чотири градуси нижче норми для цієї пори року, і це найнижча температура повітря за сезон.

Через низькі температури у деяких школах скасовували заняття.

Нагадаємо, у 2010 році в Індії сильний туман став причиною зіткнення чотирьох поїздів. Тоді постраждали десятки пасажирів, також були жертви.

А у січні 2013 року жертвами аномальних морозів в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії стали 114 людей.

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