Густий туман і холод у столиці Індії затримали сотні залізничних та авіарейсів
Через густий туман в індійській столиці Нью-Делі та хвилю холоду було затримано та скасовано велику кількість авіарейсів. Також було перервано залізничне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The Indian Express.
У північній частині країни щільний туман та суттєве похолодання другий день поспіль блокують авіаційне та залізничне сполучення.
За даними авіаційного сайту Flightradar24, щонайменше 313 рейсів з Делі були затримані, а 82 рейси - скасовані у понеділок, 15 січня.
Як розповів журналістам представник аеропорту в індійській столиці, сьогодні вранці польоти з перервами відновилися.
В агентстві новин ANI поінформували, що через густий туман щонайменше 18 поїздів до Делі з різних куточків країни запізнювалися. Всього в аеропорту Делі було перенаправлено п'ять рейсів. Чотири рейси були перенаправлені в Джайпур і один рейс в Ахмедабад.
Міський міжнародний аеропорт імені Індіри Ганді не працював з 4 ранку до 10 ранку в неділю, що призвело до великих затримок в аеропортах по всій країні.
#WATCH Uttar Pradesh: A layer of dense fog engulfs several parts of Agra. pic.twitter.com/xM7282nLeg— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 15, 2024
Як заявив федеральний міністр авіації Індії Джотідадітя Скіндія, пришвидшується використання додаткової злітно-посадкової смуги, оснащеної навігаційною системою CAT III, яка дозволяє літакам здійснювати посадку навіть за низької видимості.
#WATCH Visibility affected in parts of the national capital as a blanket of dense fog covers Delhi.— ANI (@ANI) January 15, 2024
(Visuals from Shanti Path area, shot at 6:40 am) pic.twitter.com/zoirLgwYot
Негода в Індії
У понеділок і вівторок у деяких районах Пенджабу, Хар'яни, Чандігарха та Делі очікується від хвилі холоду до сильного холоду, а сьогодні - в Уттар-Прадеш, північному Раджастані та Біхарі. Заморозки на ґрунті також дуже ймовірні в окремих осередках на північному заході Індії.
Днем раніше в Делі зафіксували мінімальну температуру в - 3,5 градуси (за Цельсієм) - це на чотири градуси нижче норми для цієї пори року, і це найнижча температура повітря за сезон.
Через низькі температури у деяких школах скасовували заняття.
Нагадаємо, у 2010 році в Індії сильний туман став причиною зіткнення чотирьох поїздів. Тоді постраждали десятки пасажирів, також були жертви.
А у січні 2013 року жертвами аномальних морозів в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії стали 114 людей.
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