Густой туман и холод в столице Индии задержали сотни железнодорожных и авиарейсов

В северной части страны плотный туман и существенное похолодание второй день блокируют авиационное и железнодорожное сообщение.

По данным авиационного сайта Flightradar24, по меньшей мере 313 рейсов из Дели были задержаны, а 82 рейса - отменены в понедельник, 15 января.

Как рассказал журналистам представитель аэропорта в индийской столице, сегодня утром полеты с перерывами возобновились.

В агентстве новостей ANI проинформировали, что из-за густого тумана по меньшей мере 18 поездов в Дели из разных уголков страны опаздывали. Всего в аэропорту Дели было перенаправлено пять рейсов. Четыре рейса были перенаправлены в Джайпур и один рейс в Ахмедабад.

Городской международный аэропорт имени Индиры Ганди не работал с 4 утра до 10 утра в воскресенье, что привело к большим задержкам в аэропортах по всей стране.

Как заявил федеральный министр авиации Индии Джотидадитя Скиндия, ускоряется использование дополнительной взлетно-посадочной полосы, оснащенной навигационной системой CAT III, позволяющей самолетам совершать посадку даже при низкой видимости.

