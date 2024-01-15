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Густой туман и холод в столице Индии задержали сотни железнодорожных и авиарейсов

Понедельник 15 января 2024 16:39
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Густой туман и холод в столице Индии задержали сотни железнодорожных и авиарейсов Фото: туман в столице Индии Нью-Дели (скрин с видео)
Автор: Владимир Костырин

Из-за густого тумана в индийской столице Нью-Дели и волны холода было задержано и отменено большое количество авиарейсов. Также было прервано железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Indian Express.

В северной части страны плотный туман и существенное похолодание второй день блокируют авиационное и железнодорожное сообщение.

По данным авиационного сайта Flightradar24, по меньшей мере 313 рейсов из Дели были задержаны, а 82 рейса - отменены в понедельник, 15 января.

Как рассказал журналистам представитель аэропорта в индийской столице, сегодня утром полеты с перерывами возобновились.

В агентстве новостей ANI проинформировали, что из-за густого тумана по меньшей мере 18 поездов в Дели из разных уголков страны опаздывали. Всего в аэропорту Дели было перенаправлено пять рейсов. Четыре рейса были перенаправлены в Джайпур и один рейс в Ахмедабад.

Городской международный аэропорт имени Индиры Ганди не работал с 4 утра до 10 утра в воскресенье, что привело к большим задержкам в аэропортах по всей стране.

Как заявил федеральный министр авиации Индии Джотидадитя Скиндия, ускоряется использование дополнительной взлетно-посадочной полосы, оснащенной навигационной системой CAT III, позволяющей самолетам совершать посадку даже при низкой видимости.

Непогода в Индии

В понедельник и вторник в некоторых районах Пенджаба, Харьяны, Чандигарха и Дели ожидается от волны холода до сильного холода, а сегодня – в Уттар-Прадеш, северном Раджастане и Бихаре. Заморозки на почве также очень вероятны в отдельных очагах на северо-западе Индии.

Днем ранее в Дели зафиксировали минимальную температуру в - 3,5 градуса (по Цельсию) - это на четыре градуса ниже нормы для этого времени года, и это самая низкая температура воздуха за сезон.

Из-за низких температур в некоторых школах отменяли занятия.

Напомним, в 2010 году в Индии сильный туман стал причиной столкновения четырех поездов. Тогда пострадали десятки пассажиров, тоже были жертвы.

А в январе 2013 года жертвами аномальных морозов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии стали 114 человек.

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