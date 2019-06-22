Гусовский идет в Раду как самовыдвиженец

Депутат Киеврады и лидер депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский будет баллотироваться на парламентских выборах как самовыдвиженец по 212 избирательному округу. Об этом стало известно из заявления Гусовского в Facebook 22 июня.

Так, политик идет в Раду по 212 мажоритарному округу Киева, в который входят микрорайоны Позняки, Осокорки, частично Харьковский массив и Бортничи.

"5 лет назад я кардинально изменил свою жизнь. Я был офицером. Потом — бизнесменом, построил несколько успешных предприятий. Но после Майдана принял решение идти в политику — спасать родной город от некомпетентности и произвола, строить эффективную систему самоуправления. Нам удалось создать действенную команду, которая эффективно работает над изменениями и защищает киевлян от злоупотреблений и коррупции", - пояснил политик.

Гусовский отметил, что с уважением относится ко всем партиям, которые разделяют ценности демократии, прав человека и евроатлантического пути для Украины, но его цель "объединить как можно больше избирателей округа без привязки к партийным флагам".

"212 округ столицы — это самая активная община Киева. За последние 5 лет вместе нам многое удалось. Вместе с неравнодушными киевлянами мы остановили строительство в экопарке Осокорки и автозаправки на Ревуцкого под окнами жилых домов, добились установки очистных фильтров на Дарницкой ТЭЦ и создания новых зеленых зон. Впереди еще много вызовов, которые требуют немедленного решения", - отметил он.

В программе кандидата говорится о необходимости реконструкции Бортнической станции аэрации, оборудования мусоросжигательного завода "Энергия" новейшими фильтрами, решение проблем с парковкой, хаотичной застройкой, дефицитом мест в школах и детских садах.

Кроме этого, Гусовский акцентирует внимание на необходимости качественной медицины в шаговой доступности, сохранения существующих и создания новых парков и скверов, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику района.